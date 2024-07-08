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وزير إسرائيلي: من الحماقة وقف حرب غزة الآن

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القدس (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الاثنين إن وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الآن سيكون خطأ فادحا.

ويتزعم سموتريتش حزبا مؤيدا للاستيطان يشارك في الائتلاف الحاكم. وأدلى بهذه التصريحات في وقت يواصل فيه مسؤولون إسرائيليون محادثات عبر وسطاء من أجل التوصل لاتفاق لوقف محتمل لإطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكتب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “حماس تنهار وتتوسل من أجل وقف إطلاق النار. هذا هو الوقت المناسب للضغط بقوة لحين كسر وسحق العدو. التوقف الآن قبل النهاية مباشرة وإتاحة فرصة للعدو ليتعافى ويقاتلنا مرة أخرى هو حماقة لا معنى لها”.

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