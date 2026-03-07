وزير إسرائيلي للبنان: ستدفعون ثمنا باهظا إن لم تنزعوا سلاح حزب الله
القدس 7 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للحكومة اللبنانية اليوم السبت إن عليها نزع سلاح حزب الله وإلا فستدفع “ثمنا باهظا”.
وأضاف كاتس في بيان “ليس لدينا أي مطالبات بالسيادة على أراض في لبنان، لكننا لن نقبل بموقف يتجدد فيه ما ظل قائما لسنوات عديدة، وهو إطلاق النار من الأراضي اللبنانية نحو دولة إسرائيل”.
وتابع “لذلك نحن… نحذر: تحركوا واتخذوا الإجراءات اللازمة قبل أن نتخذ نحن إجراءات أكثر”.
(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)