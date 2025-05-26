وزير إسرائيلي يميني متطرف يزور المسجد الأقصى قبل مسيرة في القدس

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القدس (رويترز) – زار وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير حرم المسجد الأقصى يوم الاثنين قبل تجمع سنوي لإحياء ذكرى استيلاء إسرائيل على القدس الشرقية في حرب عام 1967.

وقال بن غفير “يتدفق الكثير من اليهود على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، يا لها من فرحة أن نرى ذلك، واليوم، الحمد لله، أصبح من الممكن الصلاة في جبل الهيكل”.

ويطالب بن غفير منذ فترة طويلة بصلاة اليهود في المسجد الأقصى الذي يُسمح لهم بزيارته، لكن لا يُسمح لهم بالصلاة فيه.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين في مسيرة الأعلام، وهي مسيرة سنوية عبر القدس تجذب العديد من القوميين المتطرفين الإسرائيليين.