The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

وزير إسرائيلي يميني متطرف يزور المسجد الأقصى قبل مسيرة في القدس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – زار وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير حرم المسجد الأقصى يوم الاثنين قبل تجمع سنوي لإحياء ذكرى استيلاء إسرائيل على القدس الشرقية في حرب عام 1967.

وقال بن غفير “يتدفق الكثير من اليهود على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، يا لها من فرحة أن نرى ذلك، واليوم، الحمد لله، أصبح من الممكن الصلاة في جبل الهيكل”.

ويطالب بن غفير منذ فترة طويلة بصلاة اليهود في المسجد الأقصى الذي يُسمح لهم بزيارته، لكن لا يُسمح لهم بالصلاة فيه.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين في مسيرة الأعلام، وهي مسيرة سنوية عبر القدس تجذب العديد من القوميين المتطرفين الإسرائيليين.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
6 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية