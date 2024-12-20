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وزير إسرائيلي ينتقد دعوة بابا الفاتيكان للنظر في ما إذا كان هجوم غزة “إبادة جماعية”

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من جوشوا ماكلوي

مدينة الفاتيكان (رويترز) – انتقد وزير في الحكومة الإسرائيلية البابا فرنسيس يوم الجمعة لاقتراحه أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي على غزة يمثل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة (إيل فوجيو) الإيطالية، قال وزير الشتات عميحاي شيكلي إن تصريحات بابا الفاتيكان، التي وردت في مقتطفات نشرت الشهر الماضي من كتاب سيطرح قريبا، تمثل “استخفافا” بمصطلح الإبادة الجماعية.

وكتب شيكلي “لأننا شعب فقد ستة ملايين من أبنائه وبناته في الهولوكوست، لدينا حساسية بشكل خاص إزاء الاستخفاف بمصطلح ’الإبادة الجماعية’، فهو استخفاف يقترب بشكل خطير من إنكار الهولوكوست”.

وطلب شيكلي، الذي أنهى الرسالة بوصف بابا الفاتيكان بأنه “صديق عزيز للشعب اليهودي”، من البابا توضيح موقفه “بشأن الاتهام الجديد بالإبادة الجماعية ضد الدولة اليهودية”.

ولم يرد الفاتيكان بعد على طلب للتعليق على الرسالة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخرى.

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