وزير إسرائيلي يندد بقوات حفظ السلام في لبنان مع احتدام القتال

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من معيان لوبيل وكلودا طانيوس وأرتورن بوكاسوك

القدس/دبي (رويترز) – اتهم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الاثنين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) بأنها “عديمة الفائدة” ولم توفر الحماية للإسرائيليين من هجمات جماعة حزب الله اللبنانية ودعاها إلى سحب أفرادها وسط تصاعد القتال.

وكتب عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “ستبذل دولة إسرائيل قصارى جهدها لضمان سلامة مواطنيها وإذا لم تتمكن الأمم المتحدة من المساعدة فيتعين عليها على الأقل ألا تتدخل وتنقل أفرادها من مناطق القتال”.

وتتبادل إسرائيل والأمم المتحدة الاتهامات بشأن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية بجنوب لبنان في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية بهدف القضاء على جماعة حزب الله المدعومة من إيران وتدمير بنيتها التحتية العسكرية.

وقالت الأمم المتحدة إن دبابتين إسرائيليتين اقتحمتا مقرا لليونيفيل يوم الأحد في أحدث اتهام لإسرائيل بارتكاب انتهاكات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فيما أطلقت جماعة حزب الله “سربا من المسيرات الإنقضاضية” على معسكر تابع للجيش الإسرائيلي.

ونفت إسرائيل رواية الأمم المتحدة ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات حفظ السلام إلى الانسحاب، قائلا إنها توفر “دروعا بشرية” لجماعة حزب الله المدعومة من إيران أثناء تصاعد الأعمال القتالية.

وقالت قوة اليونيفيل في بيان إن دبابتين إسرائيليتين من طراز ميركافا دمرتا البوابة الرئيسية لإحدى القواعد واقتحمتاها بالقوة قبيل فجر يوم الأحد. وذكرت اليونيفيل أنه بعد مغادرة الدبابتين أبلغ جنود حفظ السلام في نفس الموقع عن انفجار قذائف نارية على مسافة 100 متر شمالا، مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف في أنحاء القاعدة وإصابة أفراد الأمم المتحدة بالغثيان.

في الوقت ذاته، لا يزال الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسبا لانتقام إسرائيلي ردا على إطلاق إيران لوابل من الصواريخ طويلة المدى في الأول من أكتوبر تشرين الأول ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأحد إنها سترسل قوات أمريكية إلى إسرائيل بالإضافة إلى نظام أمريكي متطور مضاد للصواريخ في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل ردها المتوقع على إيران.

وينفى حزب الله اتهام إسرائيل باستخدامه مناطق قريبة من موقع قوات حفظ السلام للحماية.

واصطحب الجيش الإسرائيلي صحفيين أجانب إلى جنوب لبنان يوم الأحد وأطلعهم على فتحة نفق قال إنه خاص بحزب الله على بعد أقل من 200 متر من موقع لليونيفيل بالإضافة إلى مخابئ أسلحة عثرت عليها القوات.

وقال البريجادير جنرال يفتاح نوركين إن الأنفاق بنيت قبل بضع سنوات.

وأضاف نوركين “نحن في الواقع نقف في قاعدة عسكرية لحزب الله قريبة جدا من الأمم المتحدة” مشيرا إلى فتحة النفق الموجود في منطقة تكسوها شجيرات ويطل عليها مركز مراقبة تابع للأمم المتحدة.

ومنذ الإعلان عن عمليته البرية بالقرب من الحدود، يقول الجيش الإسرائيلي إنه دمر العشرات من أنفاق حزب الله وقاذفات الصواريخ ومراكز القيادة.

وقال الكولونيل أوليفييه رافوفيتش “عثرنا منذ عدة أيام على كمية كبيرة من الأسلحة قادمة في الأساس من إيران وروسيا. وهي جديدة تماما”.

وتابع رافوفيتش وهو يعرض صناديق الأسلحة أمام الصحفيين “كانوا مستعدين لمهاجمتنا و(تنفيذ) اجتياح واسع النطاق في شمال إسرائيل”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق على الفور من هذه المزاعم.

*شبكة أنفاق ممتدة

يقول حزب الله وإسرائيل إن لدى الجماعة شبكة أنفاق ممتدة في جنوب لبنان. وتشير تقديرات إسرائيل إلى أنها تمتد لمئات الكيلومترات. وقال قائد ميداني في حزب الله لرويترز الأسبوع الماضي إن الأنفاق “هي الأساس في المعركة”. ولم يعلق حزب الله على الفور.

وذكرت قوات اليونيفيل أن الهجمات الإسرائيلية السابقة على برج مراقبة وكاميرات ومعدات اتصالات وإضاءة حدت من قدرتها على المراقبة. وتقول مصادر بالأمم المتحدة إنها تخشى أن يصبح من المستحيل رصد أي انتهاكات للقانون الدولي في الصراع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت في التنديد بالهجمات الإسرائيلية على جنود اليونيفيل في لبنان، ووصف الهجمات بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.

وتنشر دول في الاتحاد الأوروبي بقيادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا آلاف الجنود ضمن بعثة حفظ السلام التي يبلغ قوامها عشرة آلاف جندي في جنوب لبنان والتي قالت إنها تعرضت لهجمات متكررة من القوات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.

وفي اتصال هاتفي يوم الأحد، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت “أهمية اتخاذ إسرائيل كافة التدابير الضرورية لضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والجيش اللبناني”.

وجاء في خطاب أرسلته اليونيفيل إلى الجيش الإسرائيلي في أوائل أكتوبر تشرين الأول، واطلعت عليه رويترز، أن مواقع عسكرية إسرائيلية أقيمت على مسافة قريبة جدا من مواقع الأمم المتحدة لدرجة أنها أصبحت فعليا “موقعا واحدا”. وأضافت أن هذا يشكل تهديدا خطيرا لقوات حفظ السلام.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة وتصاعدت وتيرته بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وتقول إسرائيل إن عملياتها في لبنان تهدف إلى تأمين عودة عشرات الآلاف من سكانها الذين نزحوا من منازلهم في شمال إسرائيل.

وقال حزب الله يوم الأحد إنه هاجم معسكرا للواء جولاني التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة بنيامينا بشمال إسرائيل “بسرب من المسيرات الانقضاضية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده وإصابة سبعة بجروح بالغة في الهجوم. وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال هرتسي هاليفي يوم الاثنين إن الهجوم كان خطيرا ونتائجه مؤلمة.