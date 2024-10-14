وزير إسرائيلي يندد بقوات حفظ السلام في لبنان وسط تصاعد القتال

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من معيان لوبيل وكلودا طانيوس

القدس/دبي (رويترز) – اتهم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الاثنين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) بأنها عديمة الفائدة ولم توفر الحماية للمواطنين الإسرائيليين من هجمات جماعة حزب الله اللبنانية ودعاها إلى سحب قواتها وسط تصاعد القتال.

وكتب عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “ستبذل دولة إسرائيل قصارى جهدها لضمان سلامة مواطنيها وإذا لم تتمكن الأمم المتحدة من المساعدة فيتعين عليها على الأقل ألا تتدخل وتنقل أفرادها من مناطق القتال”.

وتتبادل إسرائيل والأمم المتحدة الاتهامات بشأن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية بجنوب لبنان في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية بهدف القضاء على جماعة حزب الله المدعومة من إيران وتدمير بنيتها التحتية العسكرية.

وقالت الأمم المتحدة إن دبابتين إسرائيليتين اقتحمتا مقرا لليونيفيل يوم الأحد في أحدث اتهام لإسرائيل بارتكاب انتهاكات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فيما أطلقت جماعة حزب الله “سربا من المسيرات الإنقضاضية” على معسكر تابع للجيش الإسرائيلي.

ونفت إسرائيل رواية الأمم المتحدة ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات حفظ السلام إلى الانسحاب، قائلا إنها كانت توفر “درعا بشريا” لجماعة حزب الله المدعومة من إيران أثناء تصاعد الأعمال القتالية.

وقالت قوة اليونيفيل يوم الأحد إن دبابتين إسرائيليتين من طراز ميركافا اقتحمتا البوابة الرئيسية قبيل فجر الأحد. وقالت اليونيفيل إنه بعد مغادرة الدبابتين “أبلغ جنود حفظ السلام في نفس الموقع عن انفجار قذائف نارية على مسافة 100 متر شمالا، مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف. وعلى الرغم من ارتداء أقنعة واقية، عانى 15 جندي حفظ سلام من آثار ذلك، بما في ذلك تهيج الجلد ومشاكل في المعدة بعد دخول الدخان إلى القاعدة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلين من حزب الله أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على جنود إسرائيليين مما أسفر عن إصابة 25 منهم. وكان الهجوم قريبا للغاية من موقع لليونيفيل. وأشار الجيش إلى أن دبابة تراجعت إلى داخل موقع اليونيفيل خلال إجلائها المصابين تحت القصف.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “لقد حان الوقت لتسحبوا قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال”.

وينفى حزب الله اتهام إسرائيل باستخدامه مناطق قريبة من موقع قوات حفظ السلام للحماية.

وقالت قوات اليونيفيل إن الهجمات الإسرائيلية السابقة على برج مراقبة وكاميرات ومعدات اتصالات وإضاءة حدت من قدرتها على المراقبة. وتقول مصادر بالأمم المتحدة إنها تخشى أن يصبح من المستحيل رصد أي انتهاكات للقانون الدولي في الصراع.

وفي اتصال هاتفي يوم الأحد، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت “أهمية اتخاذ إسرائيل كافة التدابير الضرورية لضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والجيش اللبناني”.

* القتال يتصاعد

تجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة وتصاعدت وتيرته بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال حزب الله يوم الأحد إنه هاجم معسكرا للواء جولاني التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة بنيامينا بشمال إسرائيل “بسرب من المسيرات الانقضاضية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده وإصابة سبعة بجروح بالغة في الهجوم.

في الوقت ذاته، لا يزال الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسبا لانتقام إسرائيلي ردا على إطلاق إيران لوابل من الصواريخ طويلة المدى في الأول من أكتوبر تشرين الأول ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأحد إنها سترسل قوات أمريكية إلى إسرائيل بالإضافة إلى نظام أمريكي متطور مضاد للصواريخ في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل ردها المتوقع على إيران.

ويقول مسؤولون إن واشنطن تحث إسرائيل سرا على ضبط ردها لتجنب إثارة حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.