The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير إسرائيلي يهاجم رئيس بلدية نيويورك المنتخب ويتهمه بتأييد حماس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

انتقد وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية في إسرائيل عميحاي شيكلي الأربعاء، رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، واصفًا إياه بأنه “مؤيد لحماس”، ودعا الجالية اليهودية في المدينة إلى الانتقال إلى إسرائيل بعد فوزه.

وكتب الوزير اليميني عبر حسابه على منصة إكس “المدينة التي كانت يوما رمزا للحرية العالمية، سلمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس”. 

ورأى شيكلي أن ممداني “ليس بعيدا في مواقفه عن المتطرفين الجهاديين الذين قتلوا قبل 25 عاما، 3 آلاف من سكان” نيويورك ، في إشارة إلى هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي نفذتها القاعدة في كل من نيويورك وواشنطن. 

وممداني (34 عاما) أول مسلم سيتولى في كانون الثاني/يناير 2026، رئاسة بلدية أكبر مدينة في الولايات المتحدة. 

مؤخرا، أكد ممداني “سنبني بلدية لا تتوانى في مكافحة آفة معاداة السامية، وحيث يعلم أكثر من مليون مسلم أنهم ينتمون إليها”.

ويعتبر رئيس بلدية نيويورك المنتحب مؤيدا قديما للقضية الفلسطينية. 

وأثارت مواقفه بشأن إسرائيل التي وصفها بـ”نظام الفصل العنصري” ووصف الحرب في غزة بأنها “إبادة جماعية”، غضب بعض أفراد الجالية اليهودية، لكنه لم يتراجع عنها.

ورأى وزير الشتات الإسرائيلي أن “نيويورك لن تكون كما كانت، خاصة بالنسبة للجالية اليهودية فيها، نيويورك تسير بعينين مفتوحتين نحو الهاوية التي غرقت فيها لندن”.

وأضاف في منشوره “أدعو يهود نيويورك إلى التفكير بجدية في جعل موطنهم الجديد في أرض إسرائيل”.

وجاء فوز ممداني في الانتخابات على الرغم من الهجمات الشرسة على سياساته وأصوله الإسلامية من قبل النخب الاقتصادية والمعلقين المحافظين في وسائل الإعلام، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الثلاثاء، هاجم ترامب ممداني على منصته (تروث سوشيال) واصفًا إياه بأنه “معاد لليهود”. 

ها-اش/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية