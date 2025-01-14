وزير إسرائيلي يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو بسبب اتفاق غزة

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القدس (رويترز) – هدد إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي والمنتمي إلى أقصى اليمين يوم الثلاثاء بالاستقالة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا وافق على الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حاليا في قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وبن جفير، الذي لن يؤدي رحيله إلى سقوط حكومة نتنياهو، حث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على الانضمام إليه في محاولة أخيرة لمنع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وصفه بأنه استسلام خطير لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال بن جفير على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تلك الخطوة هي فرصتنا الوحيدة لوقف تنفيذ (الاتفاق) والحيلولة دون استسلام إسرائيل لحماس بعد أكثر من عام على حرب دامية سقط فيها أكثر من 400 جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، وللتأكد من أن موتهم لم يذهب سدى”.

وأبدى سموتريتش يوم الاثنين اعتراضه على الاتفاق دون التلويح بالانسحاب من الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو. ومن المتوقع أن يدعم أغلبية الوزراء اتفاق وقف إطلاق النار المقسم إلى عدة مراحل والذي يهدف إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وأعاد بن جفير التأكيد على تعليقات سموتريتش يوم الاثنين بأن إسرائيل يتعين عليها مواصلة حملتها العسكرية في قطاع غزة حتى استسلام حماس.

وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر في المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار قال مسؤولون إنه بات وشيكا.

وتعارض بعض عائلات الرهائن الاتفاق خشية أن تؤدي المراحل المقرر تنفيذها إلى إطلاق سراح بعض المحتجزين واستمرار احتجاز مجموعة أخرى من المتبقين وعددهم 98 شخصا.

وأظهرت استطلاعات متعاقبة دعما واسعا للاتفاق بين الإسرائيليين.