جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
نقاشات
النشرة الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
النشرة الإخبارية
وزير الإعلام: مجلس الوزراء اللبناني يرحب بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال وزير الإعلام اللبناني إن مجلس الوزراء رحب يوم الجمعة بخطة وضعها الجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله لكنه قرر إبقاء مضمونها سرا، في خطوة قد تُصعد المواجهة بشأن ترسانة الجماعة الشيعية التي ترفض التخلي عن سلاحها.

وتعترض الجماعة المدعومة من إيران وحلفاؤها على خطة نزع السلاح، وانسحب الوزراء الشيعة الخمسة من جلسة مجلس الوزراء بمجرد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل لعرضها.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وليلى بسام – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
