وزير الإعلام: مجلس الوزراء اللبناني يرحب بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله

1دقيقة

(رويترز) – قال وزير الإعلام اللبناني إن مجلس الوزراء رحب يوم الجمعة بخطة وضعها الجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله لكنه قرر إبقاء مضمونها سرا، في خطوة قد تُصعد المواجهة بشأن ترسانة الجماعة الشيعية التي ترفض التخلي عن سلاحها.

وتعترض الجماعة المدعومة من إيران وحلفاؤها على خطة نزع السلاح، وانسحب الوزراء الشيعة الخمسة من جلسة مجلس الوزراء بمجرد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل لعرضها.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وليلى بسام – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)