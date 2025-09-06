وزير الاقتصاد السويسري يتحدث عن “فرصة حقيقية” سانحة بعد محادثات بشأن التعرفات الأميركية

afp_tickers

4دقائق

قال نائب الرئيسة السويسرية غي بارميلان السبت إنه عقد “اجتماعات بناءة” مع كبار المسؤولين الأميركيين، في خضم جهود تبذلها بلاده للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بعد عودته من واشنطن حيث جرت المحادثات، قال بارميلان وهو أيضا وزير الاقتصاد السويسري إنه لمس “فرصة حقيقية” سانحة للبلدين، من دون الخوض في أي تفاصيل. وكان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 39 بالمئة على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة في الأول من آب/أغسطس، في واحدة من أعلى التعرفات التي فرضها على عشرات الدول.

وتوجّهت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر وبارميلان إلى واشنطن في مطلع آب/أغسطس لإجراء محادثات بشأن التعرفات.

لكن لقاء مقتضبا مع وزير الخارجية ماركو روبيو الذي لا يشرف على السياسة الجمركية، لم يحقق أي اختراق.

والسبت جاء في منشور لبارميلان على منصة إكس عقب الزيارة “عقدت اجتماعات بناءة في واشنطن مع وزير التجارة هاورد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير”.

واضاف “ترى سويسرا فرصة حقيقية سانحة لكلا البلدين وهي ملتزمة تعميق شراكتنا الاقتصادية”.

وأوردت وكالة كيستون إيه تي إس السويسرية المحلية أن وزير الاقتصاد لم يكشف أي تفاصيل حول فحوى المحادثات “لأسباب تكتيكية على صلة بالمفاوضات”.

وأفاد وزير الخارجية إينياسيو كاسيس الوكالة الجمعة بأن سويسرا أعدت “عرضا أمثل” طرحه بارميلان.

وكان بارميلان وكيلر-ستور قد التقيا بيسنت وغرير في أيار/مايو في جنيف حيث أجروا محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن التعرفات.

تتخطى نسبة 39 بالمئة بأشواط التعرفات “الأساسية” التي أعلن ترامب في نيسان/أبريل فرضها على واردات الولايات المتحدة من السلع من حول العالم.

وتنطوي الرسوم الباهظة على مخاطر كبرى تتهدد كامل قطاعات الاقتصاد السويسري المعتمد بشدة على التصدير، خصوصا صناعة الساعات والآلات الصناعية وأيضا الشوكولاته والأجبان.

وتبدي شركات سويسرية قلقها حيال استفادة منافسين في اقتصادات غنية أخرى من ميزة على حسابها، مع إنجاز الاتحاد الأوروبي واليابان مفاوضات على تعرفات بنسبة 15 بالمئة، فيما حصلت بريطانيا على معدل يبلغ 10 بالمئة.

تقول سويسرا إن هناك فائضا كبيرا لصالح الولايات المتحدة في ميزان الخدمات التجارية، وإن معظم السلع الصناعية الأميركية تدخل سويسرا بدون أي رسوم جمركية.

في الأسبوع الماضي، رجّحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن يسجّل الاقتصاد السويسري نموا بنسبة 0,8 بالمئة العام المقبل بدلا من 1,2 بالمئة “بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية”.

رجم/ود/ب ق