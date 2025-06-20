وزير الخارجية: أيرلندا تقرر نقل موظفي السفارة مؤقتا من طهران

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دبلن (رويترز) – أعلن سايمون هاريس وزير الخارجية الأيرلندي يوم الجمعة أن بلاده ستنقل موظفي سفارتها مؤقتا من طهران.

وقال في بيان “في ضوء تدهور الوضع، وبعد التشاور مع مسؤولي (الوزارة)، وبالتشاور والتنسيق الوثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، قررت نقل موظفينا مؤقتا من طهران”.

وأضاف أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواصلة السفارة عملياتها من دبلن.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق يوم‭ ‬الجمعة سحب موظفيها البريطانيين مؤقتا من سفارتها في إيران.