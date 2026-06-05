وزير الخارجية: إسرائيل تعتزم فتح أول سفارة لها في سلوفينيا

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5 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في وقت متأخر أمس الخميس إن إسرائيل تعتزم فتح سفارة في سلوفينيا، في مؤشر على تحسن العلاقات منذ تولي حكومة جديدة من يمين الوسط مقاليد الحكم في ليوبليانا.

• من المرجح أن تحيد حكومة رئيس الوزراء يانيس يانشا عن مسار السياسة الخارجية السابق.

• الحكومة السابقة اعترفت بدولة فلسطينية وحظرت دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

• كتب ساعر على إكس “بعد عداء لسنوات من جانب الحكومة السابقة، لدينا الآن فرصة لإعادة بناء شراكة حقيقية وتعزيزها وتوسيعها”.

• وجود البعثة في سلوفينيا سيمنح إسرائيل موطئ قدم مهم في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)