The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير الخارجية: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي نفى اليوم الأربعاء الاتصال مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال الأيام القليلة الماضية أو طلب إجراء مفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الثلاثاء إن “أسطولا حربيا” آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إضافية في الخليج عقب الاحتجاجات الشعبية التي عمت إيران وصاحبتها حملة قمع هي الأعنف منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال عراقجي لوسائل إعلام رسمية “لم يكن هناك أي اتصال بيني وبين ويتكوف في الأيام القليلة الماضية، ولم نتلق أي طلب للتفاوض”، مضيفا أن وسطاء مختلفين “يجرون مشاورات” ويتواصلون مع طهران.

وأضاف “موقفنا واضح، فالمفاوضات لا تبنى على التهديدات، ولا يمكن أن تجرى المحادثات إلا بعد زوال التهديدات والمطالب المبالغ فيها”.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء إن طهران ترحب بأي عملية في إطار القانون الدولي تمنع الحرب.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية