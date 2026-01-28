وزير الخارجية: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أمريكا

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي نفى اليوم الأربعاء الاتصال مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال الأيام القليلة الماضية أو طلب إجراء مفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الثلاثاء إن “أسطولا حربيا” آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إضافية في الخليج عقب الاحتجاجات الشعبية التي عمت إيران وصاحبتها حملة قمع هي الأعنف منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال عراقجي لوسائل إعلام رسمية “لم يكن هناك أي اتصال بيني وبين ويتكوف في الأيام القليلة الماضية، ولم نتلق أي طلب للتفاوض”، مضيفا أن وسطاء مختلفين “يجرون مشاورات” ويتواصلون مع طهران.

وأضاف “موقفنا واضح، فالمفاوضات لا تبنى على التهديدات، ولا يمكن أن تجرى المحادثات إلا بعد زوال التهديدات والمطالب المبالغ فيها”.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء إن طهران ترحب بأي عملية في إطار القانون الدولي تمنع الحرب.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )