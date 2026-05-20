وزير الخارجية: السعودية ترحب بقرار ترامب منح محادثات إيران مزيدا من الوقت

دبي 20 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء إن المملكة ترحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المفاوضات مع إيران مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف في منشور على منصة إكس “تتطلع المملكة إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد”.

وذكر ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السعودية والإمارات وقطر طلبت منه تأجيل الهجوم الأمريكي المزمع على إيران لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

(تغطية صحفية جنى شقير ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)