وزير الخارجية: الصين سترسل مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط  للوساطة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بكين 4 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن الوزير وانغ يي أبلغ نظيريه السعودي والإماراتي بأن بكين سترسل مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط للتوسط، وذلك في ظل تصاعد حدة الصراع بالمنطقة.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، إن الصين تقدر ضبط النفس الذي أبدته الرياض وإصرارها على حل الخلافات بالوسائل السلمية.

وأكد وانغ، في اتصال هاتفي منفصل مع وزير خارجية الإمارات، ضرورة عدم تجاوز “الخط الأحمر” المتمثل في حماية المدنيين خلال الصراعات وعدم استهداف أهداف مدنية، بما فيها تلك المتعلقة بالطاقة. ودعا أيضا إلى حماية سلامة خطوط الملاحة البحرية.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير تحرير علي خفاجي)

