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وزير الخارجية: الكويت تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في دمشق “قريبا”

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الكويت (رويترز) – أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يوم الاثنين أن الكويت تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق “قريبا”.

وقال اليحيا للصحفيين إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتزم زيادة مساعداته لسوريا.

وكان اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، وهو كويتي أيضا، قد زارا العاصمة السورية دمشق أواخر ديسمبر المنصرم مما أشار إلى الانفتاح على إقامة علاقات في أعقاب إطاحة قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

والتقى اليحيا والبديوي خلال الزيارة بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

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