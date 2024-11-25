وزير الخارجية: بريطانيا ستتبع “الإجراءات الواجبة” إذا زار نتنياهو البلاد

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فيوجي (إيطاليا) (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين إن بريطانيا ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البلاد.

وقال الوزير للصحفيين خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع في روما، ردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي “نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف “بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا”.