وزير الخارجية: بريطانيا لم تخلص إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة إبادة جماعية

لندن (رويترز) – كشفت رسالة حكومية أن بريطانيا لم تخلص بعد إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، على الرغم من معاناة المدنيين المروعة هناك.

وتواجه إسرائيل اتهامات على نطاق واسع بارتكاب هذه الجريمة، من جهات منها أكبر مجموعة من المتخصصين في دراسة الإبادة الجماعية في العالم، على مدار حملتها المستمرة منذ قرابة عامين في القطاع الفلسطيني الذي تفيد سلطاته الصحية بأن الحملة أودت بحياة أكثر من 64 ألف شخص.

وترفض إسرائيل هذا الاتهام، مستشهدة بحقها في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وكتب ديفيد لامي الذي يشغل منصبه وزير الخارجية حتى يوم الجمعة قبل سريان تعديل وزاري، في رسالة بتاريخ أول سبتمبر أيلول إلى لجنة برلمانية أن الحكومة درست بعناية خطر الإبادة الجماعية.

وقال في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز “وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، فإن هذه الجريمة لا تحدث إلا عندما تكون هناك ‘نية محددة لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا'”.

وتابع “ولم تخلص الحكومة إلى أن إسرائيل تتصرف بهذه النية”.

كان لامي وزيرا للخارجية منذ منتصف عام 2024 حتى يوم الجمعة عندما تحل محله إيفيت كوبر ويصبح نائبا لرئيس الوزراء في إطار تعديل وزاري.

وقال في رسالته “ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، والدمار الواسع النطاق في غزة، أمر مروع تماما. يجب على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لمنع المعاناة التي يسببها هذا الصراع”.

ودائما ما كان موقف الحكومة البريطانية هو أن القضاء هو الذي يحدد الإبادة الجماعية.

وأدت الحرب في غزة إلى توتر العلاقات البريطانية الإسرائيلية.

وتشعر الحكومة الإسرائيلية بالغضب من خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية ومنع المسؤولين الإسرائيليين من حضور أكبر معرض تجاري دفاعي هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى لندن هذا الأسبوع حيث من المنتظر أن يلتقي برئيس الوزراء كير ستارمر.

