وزير الخارجية: تركيا تجري محادثات مع إسرائيل لمنع الصدام في سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء إن تركيا تُجري محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة.

وجاءت تصريحات فيدان بعد أسبوع كثفت فيه إسرائيل ضرباتها الجوية على سوريا معتبرة أن الهجمات تحذير للحكومة الجديدة في دمشق، واتهمت أنقرة بمحاولة تحويل البلاد إلى محمية تركية.

وكانت وكالة رويترز قد قالت الأسبوع الماضي إن فرقا عسكرية تركية تفقدت ثلاث قواعد جوية على الأقل في سوريا لنشر قوات تركية فيها في إطار اتفاق مزمع للدفاع المشترك قبل أن تستهدف إسرائيل المواقع بضربات جوية.

وقال فيدان لقناة سي.إن.إن تورك “بينما نقوم بعمليات معينة في سوريا، يتعين أن تكون هناك آلية لتجنب صراع مع إسرائيل التي تحلق طائراتها في تلك المنطقة، على غرار الآليات التي لدينا مع الولايات المتحدة وروسيا”.

وأضاف فيدان “هناك اتصالات فنية لمنع حدوث سوء فهم بين العناصر المقاتلة” وأن الفرق الفنية تتواصل فيما بينها “عند الحاجة”.

وقال فيدان إن المحادثات الفنية مع إسرائيل يقتصر هدفها على تفادي الصدام في سوريا وليس تطبيع العلاقات.

وانتقدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إسرائيل بشدة بسبب هجماتها على غزة منذ عام 2023، قائلة إنها تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية في المحكمة الدولية ضد إسرائيل كما أوقفت التجارة معها.

وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية.

وقال فيدان الأسبوع الماضي لرويترز إن تركيا لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، لكن الضربات الإسرائيلية المتكررة على المنشآت العسكرية هناك تقوض قدرة الحكومة الجديدة على ردع تهديدات أعداء من بينهم تنظيم الدولة الإسلامية.