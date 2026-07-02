وزير الخارجية: سوريا منفتحة على عقد اجتماع مع حزب الله

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بيروت 2 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال خلال زيارته لبيروت اليوم الخميس إن سوريا منفتحة على لقاء جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران “إذا اقتضت المصلحة ذلك”.

والتقى الشيباني قادة لبنانيون من بينهم الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أحد حلفاء حزب الله.

ووصل الشيباني إلى بيروت اليوم الخميس في أول زيارة له إلى هناك منذ أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تولي القوات السورية مهمة محاربة جماعة حزب الله في لبنان.

ونفى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق ما وصفه بأنه شائعات حول نوايا للتدخل السوري في لبنان.

وخاض القادة الذين يحكمون سوريا الآن عندما كانوا في صفوف المعارضة في السابق مواجهات مع حزب الله على مدى سنوات، عندما كانت الجماعة اللبنانية تنشر مقاتلين في سوريا لدعم الرئيس السابق بشار الأسد.

وبعد أن تولوا السلطة الآن صار عليهم موازنة التحالفات والعمليات العسكرية بعناية في محاولة للحفاظ على استقرار نسبي في سوريا، التي لا تزال تتعافى من حرب أهلية استمرت 14 عاما.

وقال الرئاسة اللبنانية إن الشرع أكد لعون أن سوريا لن تنحاز لأي طرف في القضايا الداخلية اللبنانية.

وصارت الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع، الذي كان في السابق قائدا لجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، حليفة للولايات المتحدة منذ أن قاد الشرع عملية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في عام 2024. وظلت الحكومة الجديدة إلى حد كبير بعيدة عن الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ويخوض حزب الله حربا مع إسرائيل ألحقت دمارا واسعا بأجزاء كبيرة من جنوب لبنان. ونجحت جهود ترعاها الولايات المتحدة لوقف القتال بين الجانبين في الحد من الأعمال القتالية لكن دون الوصول إلى تحقيق السلام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت انفجارا ضخما استهدف عدة منازل في بلدة الحدث بجنوب لبنان اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن الشيباني قوله إن الاجتماعات في لبنان اليوم الخميس لم تتطرق إلى “ملف حزب الله”، لكن سوريا منفتحة على عقد لقاء مع الجماعة.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه تحدث مع الشرع بشأن محاربة حزب الله بعد أن انتقد إسرائيل التي تخوض حربا مع الجماعة في لبنان لقتلها عددا كبيرا جدا من المدنيين في لبنان وعدم إنجاز المهمة.

وأضاف ترامب في ذلك الحين “اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر حزب الله لأنني، لأكون صريحا معكم، أعتقد أنها تقوم بهذه المهمة بشكل أفضل”.

* دمشق قلقة من الانجرار إلى الحرب

قالت وسائل إعلام حكومية سورية إن الشرع نفى صحة ما تردد بشأن وجود نوايا لتدخل سوريا في لبنان واصفا ذلك بأنه ليس له أساس.

وقال الشيباني إن لبنان وسوريا وقعا اتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة لتعزيز تعاون الثنائي.

وأضاف في مؤتمر صحفي “سوريا تحمل للبنان كل الحب والحرص على إقامة علاقات تتجاوز الإرث السيئ الذي عانى منه شعبا البلدين وفتح صفحة جديدة من العلاقات المزدهرة بما يخدم الأجيال القادمة ويعزز ازدهار البلدين ويسهم في وقف حالة عدم الاستقرار والصراعات في المنطقة”.

وذكرت رويترز في مارس آذار أن الولايات المتحدة شجعت سوريا على النظر في إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في نزع سلاح حزب الله، لكن دمشق كانت مترددة في الشروع في مثل هذه المهمة خوفا من الانجرار إلى الحرب في الشرق الأوسط وتأجيج توترات طائفية في سوريا ولبنان.

ورفض توماس براك، المبعوث الخاص لترامب إلى سوريا، التقرير الذي ذكر أن الولايات المتحدة تشجع سوريا على إرسال قوات إلى لبنان ووصفه بأنه “كاذب وغير دقيق”.

وتمتعت سوريا بنفوذ في لبنان فترة طويلة خلال حكم عائلة الأسد، إذ أرسلت قوات في عام 1976 خلال حرب أهلية في لبنان استمرت من عام 1975 إلى 1990، وسيطرت على السياسة اللبنانية في مرحلة ما بعد الحرب حتى انسحابها في عام 2005.

ومن شأن أي تدخل سوري أن يؤجج التوترات الطائفية في كل من سوريا ولبنان، اللتين تضمان نسيجا متنوعا من الطوائف، بما في ذلك المسلمون السنة والمسلمون الشيعة والمسيحيون والدروز.

(تغطية صحفية جنى شقير وفراس دالاتي – إعداد أميرة زهران ونهى زكريا للنشرة العربية )