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وزير الخارجية: مصر لن تقبل أي تعديلات على قواعد أمن الحدود مع غزة

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القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأربعاء إن مصر لن تقبل أي تعديلات على القواعد الأمنية التي كانت قائمة على حدودها مع قطاع غزة قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتمثل القواعد الأمنية على الحدود، إضافة إلى رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بوجود عسكري في ممر فيلادلفيا وهو منطقة حدودية عازلة يبلغ طولها 14 كيلومترا، نقطة محورية في محادثات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن الجارية منذ شهور.

ودخلت القوات الإسرائيلية ممر فيلادلفيا في مايو أيار في إطار عملية عسكرية في مدينة رفح في الطرف الجنوبي من القطاع قرب الحدود المصرية.

وتقول مصر، وهي أحد الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار، إن إسرائيل لا بد أن تنسحب من ممر فيلادلفيا وإن الإدارة الفلسطينية يجب أن تعود إلى معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة “مصر لن تقبل أي تغيير لقواعد العمل التي كانت قائمة قبل السابع من أكتوبر خاصة فيما يتعلق بقواعد عمل وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني والرفض الكامل لأي وجود عسكري على الجانب الآخر من المعبر وعلى الممر المشار إليه وهذا موقف مصري واضح ولن نحيد عنه”.

وأضاف عبد العاطي أن أي تصعيد، بما في ذلك الانفجارات التي أدت إلى إصابة أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء، من شأنه أن يضع عقبات أمام جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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