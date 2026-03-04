وزير الخارجية: موقف إسبانيا من الحرب في الشرق الأوسط لم يتغير

1دقيقة

مدريد 4 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء إن موقف إسبانيا من الحرب في الشرق الأوسط واستخدام القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد لم يتغير، وذلك بعد تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن إسبانيا وافقت على التعاون مع الجيش الأمريكي.

وأضاف ألباريس لإذاعة كادينا سير الخاصة “أنفي ذلك نفيا قاطعا. موقف الحكومة الإسبانية من الحرب في الشرق الأوسط (…) واستخدام قواعدنا لم يتغير إطلاقا”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)