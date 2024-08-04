وزير الخارجية الأردني يجري محادثات في إيران مع احتدام التوتر بالمنطقة

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيتوجه إلى إيران يوم الأحد في زيارة نادرة لبحث التطورات بالشرق الأوسط مع نظيره الإيراني بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

واحتدم التوتر بالمنطقة عقب اغتيال هنية يوم الأربعاء الماضي غداة غارة إسرائيلية على بيروت أدت إلى مقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

واتهمت كلا من حماس وإيران عدوتهما إسرائيل بتنفيذ اغتيال هنية وتوعدتا بالرد. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن قتل هنية ولم تنفها.

وتأتي زيارة الصفدي لإيران في أعقاب اتصالات دبلوماسية مستمرة من قبل الولايات المتحدة وشركائها بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر أمس السبت لمنع المزيد من التصعيد على صعيد المنطقة.

وتسعى إيران والأردن إلى تحسين علاقاتهما في أعقاب التوتر الأخير المتعلق باتهام عمان لفصائل متحالفة مع إيران في سوريا بتهريب المخدرات إلى البلاد وإعلان الأردن مشاركته في اعتراض أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل في أبريل نيسان الماضي.