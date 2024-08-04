وزير الخارجية الأردني يزور طهران على وقع توترات إقليمية

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التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد في طهران كلا من القائم بأعمال الخارجية الإيرانية ورئيس البلاد، في زيارة يجريها وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.

ووصل وزير الخارجية الأردني عصر الأحد إلى طهران حيث التقى القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري “وناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين”، وفق وكالة إيسنا الإيرانية.

ولاحقا التقى الصفدي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفق بيان أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

ودان الرئيس الإيراني وفق الوكالة، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، واصفا العملية بأنها “خطأ فادح” ارتكبته إسرائيل، ومؤكدا أن “هذا العمل الوقح للصهاينة لن يمر بدون رد”.

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالردّ على اغتيال هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، وشكر في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام.

قبيل الزيارة، دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى تجنّب تصعيد عسكري في الشرق الأوسط “بأي ثمن”، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني بحث مع ماكرون في “التطورات الخطيرة بالمنطقة”، ودعا إلى “تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى”.

وشدّد الملك على “أهمية وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب”، وحذّر من أن تداعياتها “قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم”.

ووفق بيان أردني، حمّل الملك عبد الثاني وزير الخارجية رسالة إلى الرئيس الإيراني بشأن “الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية”.

واتهمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله إسرائيل باغتيال هنية، بعد ساعات من ضربة إسرائيلية أسفرت عن مقتل شكر في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله.

ولم تعلّق الدولة العبرية على اغتيال هنية الذي تعهّد القادة الإيرانيون بـ”الثأر” له. كما توعّد حزب الله بالانتقام لمقتل شكر.

وأجرى القائم بأعمال الخارجية الإيرانية خلال الأيام الماضية سلسلة مباحثات هاتفية مع نظرائه في دول عربية، بما فيها الأردن ومصر وعمان وقطر وغيرها، وفق الخارجية الإيرانية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده على “مستوى عالٍ جدا” من الاستعداد لأي سيناريو “دفاعي وهجومي”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم لحركة حماس على إسرائيل أسفر عن 1197 قتيلا غالبيتهم مدنيون، وفقا لتعداد أجرته فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخطف المهاجمون 251 شخصا ما زال 111 منهم محتجزين في غزة، بينهم 39 يقول الجيش إنهم قُتلوا.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجمات برية أسفرت عن سقوط 39583 قتيلا على الأقل، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع.

أب-رخ-كط/كام-ود/ب ق