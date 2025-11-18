وزير الخارجية الألماني: قرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء الحرب في غزة “خبر جيد”

1دقيقة

بلجراد 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الثلاثاء إن تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا لإنهاء الحرب في غزة “خبر جيد”.

وأجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين تصويتا باعتماد قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لإرساء الاستقرار في القطاع الفلسطيني.

وبعد اجتماعه بنظيره الصربي في بلجراد، قال فاديفول إن ألمانيا لا تزال مستعدة “للعب دور بناء في إعادة إعمار غزة”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)