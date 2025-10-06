وزير الخارجية الألماني: لأول مرة منذ عامين تتطرق محادثات غزة لحل سياسي قابل للتطبيق

فرانكفورت (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الاثنين إن المحادثات الجارية لإنهاء حرب غزة تشهد أكثر المحاولات المبشرة منذ بدايتها قبل عامين.

وقال الوزير لتلفزيون إيه.آر.دي الألماني العام “لأول مرة منذ عامين، لا يقتصر الأمر على مجرد وقف لإطلاق النار، بل على حل سياسي قابل للتطبيق. تتبادل الجهات الفاعلة الإسرائيلية والعربية والفلسطينية الآن أفكارها حول كيف يمكن أن تمضي الأمور في قطاع غزة”.

ووصل مسؤولون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى مصر يوم الأحد قبيل محادثات مع إسرائيل تأمل الولايات المتحدة أن تؤدي إلى وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

