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وزير الخارجية الألماني يحذر من إضعاف السلطة الفلسطينية

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برلين 7 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الثلاثاء إن إضعاف السلطة الفلسطينية لن يخدم أمن إسرائيل بل ربما يخلق فراغا تستغله قوى أكثر تطرفا.

وأضاف فاديفول خلال زيارة إلى القدس “السلطة الفلسطينية ليست مثالية، وهي في حاجة ماسة إلى الإصلاح، لكن إضعافها لا يخدم أمن إسرائيل، بل قد يخلق فراغا تستغله قوى أخرى أكثر تطرفا”.

وذكر أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى العوائد الضريبية والجمركية المستحقة لها لتقديم الخدمات الأساسية، وأنه يطالب مجددا بالإفراج عن الأموال المستحقة لها.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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