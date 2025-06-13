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وزير الخارجية الألماني يدعو لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل

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برلين (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن تصعيد التوتر بين إسرائيل وإيران لا يصب في مصلحة أحد، ودعا جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وذكر فاديفول، الموجود في القاهرة ضمن جولة مقررة له في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، أنه سيلتقي مع نظيره المصري لمناقشة الوضع، لكنه أشار إلى أن مواصلة جولته بالسفر إلى إسرائيل أو الأردن غير مؤكدة.

وأضاف فاديفول “سأدرس هذا الأمر أكثر بعد ظهر اليوم، وسأتمكن بعد ذلك من التعليق عليه”.

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