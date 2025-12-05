The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير الخارجية الألماني يزور الصين لمناقشة ملف المعادن النادرة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يتوجّه وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول الأحد إلى الصين لإجراء محادثات تتمحور خصوصا على إمكانية الوصول إلى المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية، في رحلة سبق أن أُرجئت بسبب التوتر التجاري بين البلدين.

ويحذو فادفول حذو زميله وزير المال لارس كلينغبيل الذي كان أول وزير في حكومة فريدريش ميرتس يقوم بزيارة رسمية إلى الصين في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشار كلينغبيل في ختام زيارته إلى “التزام واضح من الصين بشأن المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية، بما يضمن إتاحة موثوقة وسلاسل توريد آمنة”.

المعادن النادرة هي عناصر معدنية أساسية لقطاعات اقتصادية بأكملها، منها إنتاج السيارات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية، والدفاع.

أحدثت الصين التي تمتلك الجزء الأكبر من الاحتياطات العالمية، صدمة في قطاع التصنيع العالمي بفرض قيود على صادراتها عام 2025.

وأشار ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إلى أن فادفول الذي يلتقي نظيره وانغ يي الاثنين، سيطرح هذه المسألة أيضا.

وأكد الناطق خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة في برلين، أن “القيود” المفروضة على سلاسل التوريد هذه “لها عواقب سلبية على الشركات الألمانية والأوروبية”.

وفضلا عن النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، من المقرر أن يناقش الوزيران الوضع “في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، بالإضافة إلى “احترام حقوق الإنسان”، بحسب الناطق.

خلال الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين برلين وبكين التي تعرقلها الخلافات الجيوسياسية أصلا، مزيدا من الفتور مع تصاعد التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين.

والثلاثاء، يزور فادفول الذي سيرافقه ممثلون عن القطاع الاقتصادي والمجتمع المدني، شركات في غوانتشو التي تشكل مركزا رئيسيا للتكنولوجيا.

بيف/رك/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية