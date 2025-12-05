وزير الخارجية الألماني يزور الصين لمناقشة ملف المعادن النادرة

afp_tickers

2دقائق

يتوجّه وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول الأحد إلى الصين لإجراء محادثات تتمحور خصوصا على إمكانية الوصول إلى المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية، في رحلة سبق أن أُرجئت بسبب التوتر التجاري بين البلدين.

ويحذو فادفول حذو زميله وزير المال لارس كلينغبيل الذي كان أول وزير في حكومة فريدريش ميرتس يقوم بزيارة رسمية إلى الصين في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشار كلينغبيل في ختام زيارته إلى “التزام واضح من الصين بشأن المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية، بما يضمن إتاحة موثوقة وسلاسل توريد آمنة”.

المعادن النادرة هي عناصر معدنية أساسية لقطاعات اقتصادية بأكملها، منها إنتاج السيارات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية، والدفاع.

أحدثت الصين التي تمتلك الجزء الأكبر من الاحتياطات العالمية، صدمة في قطاع التصنيع العالمي بفرض قيود على صادراتها عام 2025.

وأشار ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إلى أن فادفول الذي يلتقي نظيره وانغ يي الاثنين، سيطرح هذه المسألة أيضا.

وأكد الناطق خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة في برلين، أن “القيود” المفروضة على سلاسل التوريد هذه “لها عواقب سلبية على الشركات الألمانية والأوروبية”.

وفضلا عن النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، من المقرر أن يناقش الوزيران الوضع “في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، بالإضافة إلى “احترام حقوق الإنسان”، بحسب الناطق.

خلال الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين برلين وبكين التي تعرقلها الخلافات الجيوسياسية أصلا، مزيدا من الفتور مع تصاعد التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين.

والثلاثاء، يزور فادفول الذي سيرافقه ممثلون عن القطاع الاقتصادي والمجتمع المدني، شركات في غوانتشو التي تشكل مركزا رئيسيا للتكنولوجيا.

بيف/رك/ص ك