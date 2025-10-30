وزير الخارجية الألماني يزور سوريا الخميس لأول مرة منذ توليه مهامه (وزارة)

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الخميس أن الوزير الجديد يوهان فاديفول سيُجري أول زيارة له إلى سوريا منذ توليه مهامه في أيار/مايو الماضي.

وقال فاديفول في بيان “بعد سقوط الأسد المُستبد، دخل الشعب السوري في مرحلة جديدة. نريد الآن مساعدته على تولي زمام مستقبل البلاد”.

ومن المقرر أن يلتقي فاديفول والوفد البرلماني المرافق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني قبل التوجه إلى لبنان والبحرين، على ما أعلنت الخارجية الألمانية.

وتحسنت علاقات دمشق مع الغرب إذ رفعت الولايات المتحدة عقوبات فيما تسعى حكومات أوروبية لتعزيز العلاقات. رغم الحذر الذي رافق في الأشهر الأولى العلاقات مع حكومة إسلامية التوجه.

مع ذلك تشهد سوريا اضطرابات واشتباكات بين مجموعات مختلفة الانتماءات.

وقال فاديفول إن “سوريا تواجه تحديات جمة”.

وأضاف “إنها بحاجة إلى حكومة تضمن لجميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس أو الانتماء الديني أو العرقي أو الاجتماعي، حياة كريمة وآمنة”.

وتضم ألمانيا مئات الآلاف من المهاجرين السوريين والأفغان بعد فرارهم من الحرب في بلدهم.

وقال فاديفول “لم يجد الكثيرون الحماية هنا فحسب، بل وجدوا أيضا وطنا جديدا”.

وأضاف “يفكر البعض أيضا في العودة إلى سوريا لإعادة بناء بلدهم. أود تعزيز هذه العلاقة الخاصة بين بلدينا بالتعاون مع شركائنا في سوريا”.

وبينما تسعى الحكومة الألمانية إلى تشديد إجراءات الهجرة للحد من صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، يسعى مسؤولوها إلى استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا.

وكانت أنالينا بيربوك، سلف فاديفول المنتمية لحزب الخضر الذي كان جزءا من الحكومة الألمانية السابقة، قد زارت سوريا.

