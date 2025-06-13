وزير الخارجية الألماني يلغي سفره إلى إسرائيل بعد مهاجمة إيران

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برلين (رويترز) – اضطر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تعديل جولته في الشرق الأوسط وإلغاء السفر إلى إسرائيل بعد أن شنت سلسلة من الضربات الجوية على إيران في وقت سابق من يوم الجمعة.

وقال فاديفول بعد محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة إنه سيسافر من مصر إلى السعودية لإجراء مزيد من المحادثات يوم السبت.

وكان مقررا في البداية أن يزور فاديفول الأردن ولبنان وسوريا أيضا. ولم تحسم وزارة الخارجية الألمانية بعد مسألة زيارته هذه الدول.

وقالت إسرائيل إنها شنت ضربات واسعة النطاق على إيران يوم الجمعة استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ وقتلت قادة عسكريين، وإن هذه قد تكون بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وقال فاديفول في وقت سابق من يوم الجمعة إن تصعيد التوتر بين إسرائيل وإيران لا يصب في مصلحة أحد، ودعا جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا للمواطنين من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقالت على موقعها الإلكتروني إن “إسرائيل لا تزال رسميا في حالة حرب”.

وأضافت الوزارة أنه يتعين على المواطنين الألمان المتواجدين حاليا في قطاع غزة والضفة الغربية مغادرة تلك الأراضي إن أمكن.