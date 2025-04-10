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وزير الخارجية الأمريكي: إجراء محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع”.

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