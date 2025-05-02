وزير الخارجية الأمريكي: على إيران ألا تخشى المفتشين النوويين

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقناة فوكس نيوز يوم الخميس إنه يتعين على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش النووية بما في ذلك من جانب الأمريكيين، وذلك وسط جهود دبلوماسية بين البلدين بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الخميس أنه جرى تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين البلدين، التي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت، وأن تحديد موعد جديد “يتوقف على النهج الأمريكي”.