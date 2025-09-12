وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل وسط توتر في الشرق الأوسط

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل يوم السبت وسط التوتر السائد في الشرق الأوسط بعد الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل لاستهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان إن روبيو سيغادر يوم السبت لزيارة إسرائيل قبل الانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارته المقررة إلى بريطانيا الأسبوع المقبل.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)