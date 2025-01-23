وزير الخارجية الأميركي يتعهّد “دعما ثابتا” لإسرائيل مع تواصل العملية العسكرية في جنين

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تعهّد وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو تقديم “دعم ثابت” لإسرائيل في حين تسري هدنة هشة في قطاع غزة وفيما تتواصل عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وفيما تستهدف هذه المدينة بنيران كثيفة، تحدث وزير الخارجية مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء “لتأكيد أن الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل هو أولوية قصوى للرئيس دونالد ترامب”، وفق ما قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس.

وأضافت بروس أن روبيو “هنأ رئيس الوزراء على نجاحات إسرائيل ضد حماس وحزب الله وتعهد العمل بلا كلل للمساعدة في تحرير جميع الرهائن المتبقين في غزة”.

وبدأت إسرائيل وحماس الأحد تنفيذ وقف لإطلاق النار يشمل تبادل رهائن وسجناء، بعد توصلهما إلى هدنة في الحرب المستمرة بينهما منذ 15 شهرا.

ودفع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لأشهر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، كما أرسل ترامب مبعوثا للمساعدة في تحقيق هذا الأمر قبل توليه منصبه، رغم أن الرئيس الجمهوري أعرب منذ ذلك الحين عن عدم ثقته بصمود الاتفاق.

– جرافات إسرائيلية –

وفي أول يوم له في البيت الأبيض، ألغى ترامب عقوبات أميركية فرضها سلفه بايدن على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، بسبب هجماتهم على فلسطينيين.

وفي العام 2020، خلال ولايته الأولى، اقترح ترامب “صفقة القرن” للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني التي أدّت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية عدّة، غير أنّها لم تتمكّن من تنفيذ أحد بنودها الذي ينص على ضمّ أجزاء من الضفة الغربية. وبالتالي، أحيَت عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض الجدل في إسرائيل حول هذه القضية الحساسة للغاية.

وفي هذا السياق، أطلق الجيش الإسرائيلي، في اليوم التالي لتنصيب ترامب وبعد يومين من سريان الهدنة في غزة، عملية “استئصال الإرهاب” في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال محافظ المدينة التي تعدّ نقطة اشتعال، كمال أبو الرب، في اتصال مع وكالة فرانس برس “الوضع صعب للغاية” موضحا “قام جيش الاحتلال بتجريف كل الطرق المؤدية إلى مخيم جنين وإلى مستشفى جنين الحكومي”.

وأشار المسؤول إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 20 شخصا من المدينة ومخيمها والقرى المجاورة، فيما أعلن الجيش من جهته في بيان أن قواته استهدفت “أكثر من 10 إرهابيين”.

وأضاف “تم تنفيذ غارات جوية على مواقع البنية التحتية للإرهاب، وتم تفكيك العديد من المتفجرات التي زرعها الإرهابيون على الطرق” مؤكدا أن قواته “تواصل العملية”.

– توقيفات –

وأسفرت المعارك في إطار “السور الحديدية” حتى مساء الثلاثاء عن 10 قتلى و35 جريحا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وعادة ما تستهدف جنين، خصوصا مخيمها للاجئين، بعمليات عسكرية إسرائيلية ضد الجماعات المسلحة من بينها حماس والجهاد الإسلامي.

وفي الأشهر الأخيرة، توالت العمليات العسكرية فيها ما أدى إلى عزل أحياء خصوصا بسبب قيام جرافات إسرائيلية بتجريف إسفلت بعض الطرق. ويقول الجيش إنه يقوم بذلك لحماية نفسه من العبوات الناسفة.

ورصد صحافي في وكالة فرانس برس تركيب جهاز فيديو على أحد الشوارع الرئيسية لمدينة جنين كان يمرّ أمامه عشرات السكان، وقد أوقفت القوات الإسرائيلية بعضهم.

من جهتها، ذكرت قناة الجزيرة القطرية أن القوات الفلسطينية اعتقلت صحافيها محمد الأطرش من منزله “لمنعه من تغطية العملية الإسرائيلية”.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة الهجوم وقال في بيان الأربعاء “إنها عملية حاسمة تهدف إلى القضاء على الإرهابيين في المخيم”، مضيفا أن الجيش لن يسمح بإنشاء “جبهة إرهابية” هناك.

والثلاثاء، ربط رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو العملية باستراتيجية أوسع لمواجهة إيران “أينما أرسلت أذرعها، في غزة ولبنان وسوريا واليمن” وفي الضفة الغربية.

ولطالما اتهمت الحكومة الإسرائيلية إيران التي تدعم فصائل مسلحة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بما فيها حماس في غزة، بمحاولة تهريب الأسلحة والأموال إلى المسلحين في الضفة الغربية.

من جهتها، حضت فرنسا إسرائيل على “ضبط النفس”، معربة أيضا في بيان لوزارة الخارجية عن “قلقها العميق إزاء تزايد التوترات الأمنية”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات متكررة على مناطق شمالي الضفة الغربية تصاعدت حدتها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم حماس الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 848 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة في رام الله.

كما أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.

بور-دلا/الح/ناش