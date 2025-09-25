The Swiss voice in the world since 1935
وزير الخارجية الإسباني: الأسطول المتجه إلى غزة لا يشكل تهديدا لإسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الأمم المتحدة (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لرويترز يوم الخميس إن “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة تحت حماية سفينة عسكرية إسبانية لا يشكل أي تهديد لأحد، بما في ذلك إسرائيل.

وذكر في مقابلة أن إسبانيا قبلت طلب بلجيكا مساعدة المواطنين البلجيكيين على متن الأسطول عند الحاجة، وأنها تجري محادثات مع أيرلندا حول الموضوع نفسه.

وأردف قائلا “مهمة (السفينة) واضحة جدا، يتعرض الأسطول للعديد من الحوادث، وهذه السفينة موجودة لمساعدة الإسبان، والبلجيكيين الآن أيضا، ونتحدث مع زملاء أوروبيين آخرين للاستفسار عما إذا كان بإمكاننا القيام بالشيء نفسه”.

وأضاف أن مهمة الأسطول واضحة أيضا و”نحن نتحدث عن أسطول إنساني سلمي… لا يشكل تهديدا لأحد، ولا لإسرائيل”.

ومضى قائلا إن الهدف الوحيد للأسطول هو “تمكين سكان غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية”.

وأوضح “لا أرى سببا لأن يعترضهم أحد أو يرغب في إيذائهم”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

