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وزير الخارجية الإماراتي يبحث التطورات الإقليمية مع نظيريه القطري والأردني

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا، المستجدات الإقليمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأفادت “وام” أن الاتصالين الهاتفيين تناولا “مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وكذلك الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة القطرية +الركيات+ أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز”.

وأعرب عبدالله بن زايد، خلال الاتصالين، عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر الأردن، “مؤكدا حرص الدولة على دعم كل ما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرارهما، ويحفظ سلامة شعبيهما”، بحسب “وام”.

م ل/ود

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