وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون

afp_tickers

1دقيقة

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنّ الوزيرين ناقشا “أهمية دفع الجهود المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين”.

وأشاد الشيخ عبدالله ب”العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وبالحرص المشترك على بناء شراكات مثمرة في مختلف القطاعات”.

وعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

هت