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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الروسي التطورات الإقليمية والدولية

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تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا السبت من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجرى خلال الاتصال “بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة”، بحسب “وام”.

وجرى الاتصال في وقت تشن إيران هجمات متكررة في المنطقة، بما فيها هجمات يومية في الأيام الأخيرة على الكويت والبحرين، ردا على القصف الأميركي المتجدد لأراضيها.

م ل

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية