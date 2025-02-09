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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز “التعاون والشراكة” بين البلدين

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال استقباله في أبوظبي  نظيره اليوناني جورج غيرابيتريتيس علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء السبت أنّ الوزيرين “استعرضا الفرص المتاحة لتطوير وتنمية جوانب التعاون الثنائي في عدة قطاعات حيوية ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وذلك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما”.

وأكد الشيخ عبدالله “عمق العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان والتي تستند إلى قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، مشيراً إلى “دور الشراكة الإستراتيجية الشاملة في دعم رؤى البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام”.

كذلك، بحث الرجلان “تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

هت

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