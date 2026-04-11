وزير الخارجية الإماراتي يبحث هاتفيا مع عدد من نظرائه تطورات الأوضاع في المنطقة
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية، تطورات الأوضاع في المنطقة في أعقاب “الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية” التي استهدفت الإمارات وعدداً من دول المنطقة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.
وأجرى الشيخ عبدالله “مباحثات هاتفية مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع في جمهورية أيرلندا هيلين ماكنتي، ووزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، ووزير الخارجية في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.
وأعرب الشيخ عبدالله عن شكره وتقديره للوزراء على “تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات، مؤكداً على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة”.
