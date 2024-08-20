وزير الخارجية الإماراتي يتشاور هاتفيا مع نظيرته الأسترالية

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن الجانبين ناقشا “علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وأستراليا في المجالات كافة لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.

وأشاد الشيخ عبدالله خلال الاتصال “بالعلاقات المتنامية” بين الدولتين “والحرص المشترك على تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات بما يدعم مساعي البلدين الصديقين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”، وفق الوكالة.

أم/