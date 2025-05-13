وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره الإيراني

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استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الوزيرين بحثا خلال اللقاء الذي عقد الإثنين في أبوظبي “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة”، كما تطرقا إلى “مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

وتناول الشيخ عبدالله خلال لقائه مع نظيره الإيراني “مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية هذه الخطوة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين”.