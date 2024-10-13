وزير الخارجية الإيراني: “لا خطوط حمرا في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا”

afp_tickers

3دقائق

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة إكس الأحد أنّ “لا خطوط حمرا” بالنسبة لبلاده في الدفاع عن شعبها ومصالحها، وذلك في إشارة إلى الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف الدولة العبرية في بداية الشهر الحالي.

وقال عراقجي من بغداد “بينما بذلنا جهودا هائلة في الأيام الأخيرة لاحتواء حرب شاملة في منطقتنا، أقول بوضوح إنّه ليس لدينا خطوط حمر في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا”.

واطلقت إيران في الأول من تشرين الأول/أكتوبر حوالى مئتي صاروخ على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والذي نسب الى الدولة العبرية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله ومعه أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن يكون الرد على هذا الهجوم “قاتلا ودقيقا ومفاجئا”.

وجاءت تصريحات عراقجي في وقت يزور بغداد لمناقشة الحرب في غزة ولبنان مع المسؤولين العراقيين، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية.

وقال علي الموسوي المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس إنّ زيارة عراقجي جزء من الجهد الدبلوماسي “لإسكات السلاح والعنف… وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وبعد بغداد، يتوجه عراقجي إلى سلطنة عمان، حسبما أفادت وكالة إيسنا الإيرانية للأنباء.

وزار عراقجي قطر الخميس، حيث التقى رئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة الحرب في غزة ولبنان.

وتؤدي قطر دور وسيط في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، كما دعت إلى هدنة في لبنان.

والتقى عراقجي الاربعاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وقال وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع قناة الجزيرة مؤخرا: “نحن لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها، وسنكون مستعدين لأي سيناريو”.

رخ/ناش/ب ق