The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير الخارجية الإيراني: إطلاق سراح فرنسيين اثنين انطلاقا من “سماحة الإسلام”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) -صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء بأنه تم إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين انطلاقا من “سماحة الإسلام”، وأضاف أنهما لا يزالان في إيران.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء بأن إيران أطلقت سراح سيسيل كولر وشريكها جاك باري اللذين كانا مسجونين هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات لإدانتهما بالتجسس.

وذكر عراقجي أن الاثنين موجودان حاليا في السفارة الفرنسية في إيران، مضيفا أن امرأة إيرانية أفرجت عنها باريس في وقت سابق من هذا العام موجودة في السفارة الإيرانية في فرنسا.

(تغطية صحفية باريسا حافظي والولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية