وزير الخارجية الإيراني: إطلاق سراح فرنسيين اثنين انطلاقا من “سماحة الإسلام”

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) -صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء بأنه تم إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين انطلاقا من “سماحة الإسلام”، وأضاف أنهما لا يزالان في إيران.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء بأن إيران أطلقت سراح سيسيل كولر وشريكها جاك باري اللذين كانا مسجونين هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات لإدانتهما بالتجسس.

وذكر عراقجي أن الاثنين موجودان حاليا في السفارة الفرنسية في إيران، مضيفا أن امرأة إيرانية أفرجت عنها باريس في وقت سابق من هذا العام موجودة في السفارة الإيرانية في فرنسا.

(تغطية صحفية باريسا حافظي والولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية)