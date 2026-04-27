وزير الخارجية الإيراني: إيران تدرس طلب ترامب إجراء مفاوضات

27 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر حسابه على تيليجرام اليوم الاثنين إن طهران تدرس طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مفاوضات .

وأوضح عراقجي للصحفيين في روسيا أن ترامب طلب إجراء مفاوضات لأن الولايات المتحدة لم تحقق أيا من أهدافها.

وألغى ترامب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام اباد لإجراء محادثات حول إنهاء الصراع، وقال إن إيران يمكنها الاتصال إذا أرادت التفاوض.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)