وزير الخارجية الإيراني: المشاورات بشأن العقوبات ستستمر مع الأطراف المعنية

دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله في بيان بعد اجتماعه مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك إن إيران ستواصل المشاورات بشأن العقوبات مع جميع الأطراف المعنية.

وتجري إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات في محاولة لمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

