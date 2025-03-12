وزير الخارجية الإيراني: دولة عربية ستسلّم طهران رسالة ترامب “قريبا”

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كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء أن دولة عربية من المفترض أن تسلّم طهران “قريبا”، رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التفاوض بخصوص ملف طهران النووي.

وقال عراقجي للصحافيين في العاصمة الإيرانية “لم تصلنا الرسالة بعد لكن من المقرر أن يسلّمها مبعوث من دولة عربية قريبا في طهران”.

ولم يقدم عراقجي معلومات إضافية بشأن هذه الدولة أو موعد تلقي الرسالة.

وكان ترامب كشف الأسبوع الماضي أنه بعث برسالة الى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.

وأكد مسؤولون إيرانيون خلال الأيام الماضية أنهم لم يتلقّوا رسالة، مكررين موقف طهران بأنها لن تفاوض تحت سياسة “الضغوط القصوى” التي أعاد الرئيس الأميركي العمل بها حيال إيران، منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي.

اعتمد ترامب هذه السياسة حيال طهران خلال ولايته الأولى (2017-2021)، وكان من أبرز مظاهرها سحب بلاده أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وغداة إعلان ترامب عن الرسالة، انتقد خامنئي السياسة الأميركية.

وقال خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين “بعض الحكومات المتغطرسة، لا أعرف حقا مصطلحا أكثر ملاءمة لبعض الشخصيات والقادة الأجانب من كلمة غطرسة، تصر على المحادثات”، من دون أن يذكر ترامب أو قضية الرسالة.

وكان خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسيات العليا لإيران، قد حضّ الحكومة في شباط/فبراير على عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، محذّرا من أن ذلك سيكون “غير حكيم”.

والعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مقطوعة منذ أكثر من أربعة عقود، عقب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وأزمة الرهائن الأميركيين في طهران.

رخ-مز/كام/لين/ص ك