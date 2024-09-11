وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا

reuters_tickers

2دقائق

دبي (رويترز) – ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء أن الجمهورية الإسلامية لم تنقل أي صواريخ باليستية لروسيا، مضيفا أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية على طهران ليست حلا.

وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماع إكس “مجددا، تتصرف الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية بناء على معلومات مخابراتية خاطئة ومنطق معيب. لم تسلم إيران صواريخ باليستية لروسيا… العقوبات ليست حلا، بل هي جزء من المشكلة”.

ودول الترويكا الأوروبية هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع. وأضاف أن التعاون بين موسكو وطهران يهدد أمن أوروبا بمفهومه الواسع.

وفرضت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يوم الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف طهران طالت الخطوط الجوية الإيرانية.

ونفى الكرملين يوم الأربعاء التقارير التي تفيد بأن إيران نقلت صواريخ إلى روسيا، قائلا إن المزاعم حول عمليات نقل أسلحة متنوعة لا أساس لها.