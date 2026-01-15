The Swiss voice in the world since 1935
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام

واشنطن 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، إنه “لا توجد خطة لدى إيران لتنفيذ أحكام إعدام”.

وأضاف الوزير في مقابلة مع برنامج (تقرير خاص مع بريت باير) على شبكة فوكس نيوز “لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام شنقا. الإعدام شنقا أمر مرفوض تماما”.

وبحسب منظمة حقوقية إيرانية مقرها النرويج، فإن الإعدام شنقا أمر شائع في السجون الإيرانية.

(تغطية صحفية كانيشكا سينغ من واشنطن – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

